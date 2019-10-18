Altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı? soruları merakla araştırılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanana dalgalanmaları takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Ekim Cuma altın fiyatları...