Altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı? soruları merakla araştırılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanana dalgalanmaları takip ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Ekim Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan tam altın bin 838 liradan, 909 liradan alınan yarım altın 919 liradan ve 455 liradan alınan çeyrek altın 460 liradan satıldı. İşte 18 Ekim Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 277,37 TL
SATIŞ: 277,41 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 450,04 TL
SATIŞ: 460,23 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 897,26 TL
SATIŞ: 920,46 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.800,15 TL
SATIŞ: 1.835,30 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.861,00 TL
SATIŞ: 1.889,00 TL
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