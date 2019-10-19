Altın fiyatları ne kadar? 19 Ekim Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın fiyatı? gibi sorular araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan ve özellikle düğün sezonlarında daha da çok araştırılan altın, bugün ne kadar? İşte 19 Ekim Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan tam altın bin 804 liradan, 892 liradan alınan yarım altın 902 liradan ve 446 liradan alınan çeyrek altın 451 liradan satıldı.Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 19 Ekim Cumartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 277,56 TL

SATIŞ: 277,61 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 443,53 TL

SATIŞ: 453,58 TL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 884,29 TL

SATIŞ: 907,16 TL TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.774,13 TL

SATIŞ: 1.808,78 TL CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.836,00 TL

SATIŞ: 1.864,00 TL