  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

21.10.2019, 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,12:02

Son dakika haberine göre, yönelik yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, , inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Bakan açıklayacak.

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

Bakan Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması
Bakan Berat Albayrak açıklamıştı! Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamu bankalarından yeni kredi paketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN