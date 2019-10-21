Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Son dakika haberine göre, kamu bankaları reel sektöre yönelik yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Bakan Berat Albayrak açıklayacak.

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAYACAK

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Bakan Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması Bakan Berat Albayrak açıklamıştı! Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem başlıyor Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık