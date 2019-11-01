Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 1 Kasım Cuma döviz kuru...