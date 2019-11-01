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? Euro ne kadar? 1 Kasım Cuma kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 1 Kasım Cuma döviz kuru...

01.11.2019, 09:44

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 1 Kasım Cuma ...

Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındak son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 1 Kasım Cuma güncel döviz kuru...

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