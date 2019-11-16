Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 16 Kasım cumartesi altın fiyatları...