Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 16 Kasım cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan tam altın bin 767 liradan, 873 liradan alınan yarım altın 883 liradan ve 436 liradan alınan Ççeyrek altın 441 liradan satıldı. İşte 16 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 270,83 TL
SATIŞ: 270,87 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 433,83 TL
SATIŞ: 443,66 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 864,94 TL
SATIŞ: 887,32 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.735,30 TL
SATIŞ: 1.769,21 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.799,00 TL
SATIŞ: 1.826,00 TL
Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.