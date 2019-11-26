Altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Kasım Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 269,10 liradan işlem gördü. İşte 26 Kasım Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 269,03 TL
SATIŞ: 269,08 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 431,27 TL
SATIŞ: 441,05 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 859,85 TL
SATIŞ: 882,10 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.725,09 TL
SATIŞ 1.758,80 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.786,00 TL
SATIŞ: 1.813,00 TL
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