Altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Kasım Salı altın fiyatları...