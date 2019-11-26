Bakan Varank açıkladı: Milli Yüksek Hızlı Tren 2023'te raylarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." ifadelerini kullandı.

"FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Varank: Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da; işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5'luk teminat bedelini de yüzde 1'e çekiyoruz." sözlerine yer verdi.

"YASAL METROLOJİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYORUZ"

Varank, "Ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Yasal Metroloji faaliyetlerini yürütüyoruz. Yılın ilk 10 ayında, 1 milyon 354 bin 934 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdik. Bu muayenelerde teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 bin 900 ölçü aleti için ceza kestik." diye konuştu.