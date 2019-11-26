Çivril’e elma işleme fabrikası planlıyoruz

Çivril Belediye Başkanı Vural, “Elma deposu olan ilçemizde ürünün işlenerek satılması için çalışma başlattık. Kurulacak bir tesis sayesinde elma, kurutulmuş ve sirke olarak da satılacak ve üretici daha çok kazanacak” dedi

Denizli'nin elması ile ünlü Çivril ilçesinde, ürünün kurutularak sirke olarak da satışa sunulacağı bildirildi. Belediye bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri elmanın işlenerek pazarlanması, üreticinin daha çok kazanması ve ilçe ekonomisinin canlanması amacıyla bilgilendirme çalışmalarına başladı. Elma deposu olarak bilinen ilçelerinde 58 bin dekar alanda yılda yaklaşık 180 bin tonluk üretim yapıldığını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Elmanın yüzde 70'i tüccar tarafından alınırken; yüzde 30'u soğuk hava depolarına konuluyor. Golden Delicious ve Starking Delicious artık klasik çeşitler arasında yer alıyor. Elmanın işlenerek satılması ve bu yolla daha yüksek kazanç elde edilmesi için belediye olarak çalışma başlattık. Bu amaçla 'Tarım Hizmetleri' müdürlüğü kurduk. Müdürlük personeli üretimin yoğun olduğu mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapıyor. İlçemize kurulacak bir tesis sayesinde elmayı, kurutulmuş ve sirke olarak da satabiliriz. Bunun alt yapısının oluşturulması için çalışıyoruz" dedi.

ŞEFTALİDE ARTIŞ VAR

Vural şunları söyledi:

"Meyve suyu, çay, reçel, tıbbi bitki, marmelat, sirke, hoşaf, komposto, püre ve cips olarak da tüketilen elmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir." Çivril ilçesinde aynı zamanda şeftali üretiminin de yoğun olarak yapıldığını belirten Başkan Vural, "Şeftali üretimi yapılan alanlar giderek artıyor. Haydan Mahallesi'nde üretilen şeftalililerin sezonda satıldığı bir halimiz de var. İlçemizde 7 bin dekar alanda kiraz, 8 bin dekar alanda üzüm ve yaklaşık 6 bin dekar alanda da ceviz üretimi yapılıyor. Üreticimizin ana geçim kaynağı elma ve şeftali.. Çiftçimizin daha çok kazanması amacıyla Eylül ayında 23. elma festivalimizi gerçekleştirdik." görüşünü dile getirdi.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ TURİZME KAZANDIRILACAK"

Çivril'in verimli tarım arazilerinin yanında doğal güzellikleriyle de ünlü bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Vural, "İlçemizde yoğun olarak balıkçılığın yapıldığı, doğal kuşların barınağı, nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölümüz bulunuyor. Bu eşsiz doğal güzelliği daha fazla turistin ziyaret etmesini istiyoruz. Kızıl geyiklerin, yılkı atlarının yaşadığı koruma altındaki Akdağ Dağımız var. Behçesultan höyüğünde kazılar sürüyor. Turizm master planı hazırlıyoruz. Bu zenginliklerimizin turizme kazandırılmasıyla ilçemizin ekonomisi daha da güçlenecek" diye konuştu.

HASAN DURNA