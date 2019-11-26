Reel kesim güven endeksi yükseldi

Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102,0 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102,0 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.



SANAYİDE KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI



İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.