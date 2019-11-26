Vatandaşla mülkiyet sorunları çözülecek

Vatandaşların Hazine ile olan mülkiyet sorunlarını çözmek için 16 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru hakkı tanındı. 2B arazileri ile Hazine’ye ait tarım arazilerini almak için süreyi kaçıran hak sahipleri başvuru yapabilecek

Hükümet, vatandaşların Hazine ile olan mülkiyet sorunlarını çözmek için 16 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru hakkı tanıdı. Bu kapsamda 2B arazisi vasfındaki taşınmazlar ile Hazine'ye ait tarım arazilerini satın almak için başvuru sürecini kaçıran hak sahipleri 16 Aralığa kadar başvuru yapabilecek. Yalnızca 2B arazisinden kısa vadede 3.5 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Hükümet, Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların ihale yoluyla satış işlemlerine devam edilmesi kararı aldı. Bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde 7 bin taşınmaz ilana çıkarılırken, bu taşınmazları satın almak isteyen vatandaşlar elektronik ortamda başvuru yapabilecekler.



90 BİN KİŞİ VAR



Çalışma kapsamında 2020- 2022 döneminde toplam 90 bin kişinin daha mülkiyet sorunu çözülerek tapularına kavuşmaları sağlanacak. Bu amaçla yürütülen çalışmalarla orman vasfını yitirmiş 2B kapsamındaki taşınmazların da satışına devam edilecek. 2019 haziran ayı itibariyle 781 bin hak sahibine yaklaşık 551 bin taşınmaz satılırken, satış bedeli 11.8 milyar lira olarak belirlendi. Bu bedelin 8.3 milyar lirası tahsil edilirken, geri kalan 3.5 milyar lira ise taksitler halinde alınacak. 2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlerin başvuru ve ödeme süreleri de 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.



49 BİN TAŞINMAZ



Öte yandan belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracısı, kullanıcısı ya da paydaşları olan vatandaşlara satılması suretiyle değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla da başvuru sürecini kaçıran hak sahipleri için süre 16 Aralığa kadar uzatıldı. 2019 ağustos ayı itibariyle 62 bin hak sahibine toplam 49 bin taşınmaz, 738 milyon lira bedelle satılırken, bu bedelin 300 milyon lirası tahsil edildi.



İMARSIZ YERLERİN SATIŞI SÜRECEK



Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'ye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına yönelik satış işlemlerine de devam edilecek. Bu kapsamda ilk etapta ağustos 2019 itibarıyla hak sahipleri tarafından yaklaşık 73 bin başvuru alındı. Ayrıca burada başvuru tarihi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılırken satış işlemlerine devam edilmesi kararı alındı. Hazine'ye ait taşınmazların yapı kayıt belgesi sahiplerine satışı için de çalışmalar sürüyor.

BARIŞ ŞİMŞEK