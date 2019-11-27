Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş’ten

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak. İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken, sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak. İşçiler bu görüşmelerden çıkacak kararı merakla beklerken, sendikalar talep edecekleri ücreti açıklamaya başladı. Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini bildirdi. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.