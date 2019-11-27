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Beyaz eşyada satışlar Ekim’de yüzde 20 arttı

Beyaz eşyada satışlar Ekim’de yüzde 20 arttı
Giriş Tarihi: 27.11.2019

iç satışlarında Eylül ayında başlayan yükseliş ivmesi Ekim'de devam ederken, satışlar yüzde 20 artış kaydetti.

Beyaz eşya iç satışlarında Eylül ayında başlayan yükseliş ivmesi Ekim'de devam ederken, satışlar yüzde 20 artış kaydetti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ekim'de 473 bin 347 adet olarak gerçekleşti. İç satışlar Ekim ayında altı ana ürün bazında ise % 26 artışla 529,921 adet oldu. Beyaz eşya iç satışları Eylül'de dört ana ürün bazında %1, altı ana ürün bazında ise % 7 artış kaydetmişti.

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