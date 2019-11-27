Hich Concept Alsancak açıldı

"Kalplerimiz Bir" yardım gecelerinin düzenlenmesine öncülük yapan Ferah Sancak'ın kurduğu Hich Concept'in Alsancak mağazası açıldı.

"Kalplerimiz Bir" yardım gecelerinin düzenlenmesine öncülük yapan Ferah Sancak'ın kurduğu Hich Concept'in Alsancak mağazası açıldı. "Yoktan var olmak, azdan çok olmak" mottosuyla yola çıkan Hich Concept'in haftasonu Alsancak'ta düzenlenen açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Konukoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ünlü modacı Ertan Kayıtken ve çok sayıda davetli katıldı. Sosyal medyada Gardırop Gurusu olarak tanınan Hande Can da davete katılanlar arasında yer aldı. Mağaza mimar Sinan Kuran'ın imzasını taşıyor. Kurucu Ferah Sancak, tasarım ve özel ürünleriyle Hich Concept'te yer alan ünlü isimlere ve markaların kurucularına teşekkür etti.