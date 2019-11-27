Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon 2020'de 8,5 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Bakan Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:



-2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.



-Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak.



-Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.



-Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.



-2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.