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Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş mesajı

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

27.11.2019, 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,10:40

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve bütçesinin görüşmelerine başlandı. , " 2020'de 8,5 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Bakan Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

-2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

-Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak.

-Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.

-Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

-2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

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