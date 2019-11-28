Altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 28 Kasım Perşembe altın fiyatları...