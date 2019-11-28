Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 28 Kasım Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 270,40 liradan işlem gördü. İşte 28 Kasım Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 270,74 TL
SATIŞ: 270,80 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 432,46 TL
SATIŞ: 442,26 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 862,22 TL
SATIŞ: 884,53 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.729,85 TL
SATIŞ: 1.763,65 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.792,00 TL
SATIŞ: 1.819,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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