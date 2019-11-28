Ekonomi beklenenden hızlı toparlandı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin geçen yılın Ağustos ayından bu yana beklenenden hızlı toparlandığını söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin geçen yılın Ağustos ayından bu yana beklenenden hızlı toparlandığını söyledi. Türkiye ekonomisinin biraz altta bile olsa bir dengeye geldiğini belirten Bali, "İş yapma endeksinde yukarı sıralara çıkıldığı gibi bölgede benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor. Kredi arzı açısından bakıldığında yapıcı politikaların gerek kamu gerek özel bankalarca devam ettirilmesi gerekir. Döviz kazandırıcı faaliyetler ve turizm çok iyi gidiyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Ekonominin dirençleri tekrar yerine geldi. Enflasyon ve kur seviyesi normalize edildi" dedi. Teknik resesyondan çıkıldığını ve müstakil çeyrekler bazında yeniden büyüme performansı görüldüğünü belirten Bali, "Bu aynı zamanda yeniden dengelenme süreciydi. Dolayısıyla bir miktar istikrarlı tablodan sonra ihtiyaçlarımızı karşılayacak büyümeleri hedeflemek lazım" ifadelerini kullandı