VakıfBank’a yurt dışından 730 milyon dolar kaynak

Vakıfbank, yurt dışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. Vakıf- Bank'ın açıklamasına göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme uluslararası bankalardan yüzde 125'e yakın fazla talep geldi.

Vakıfbank, yurt dışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. Vakıf- Bank'ın açıklamasına göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme uluslararası bankalardan yüzde 125'e yakın fazla talep geldi. VakıfBank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurt dışından 3,5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti. VakıfBank'ın yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl dahil olmayan 12 yeni banka daha katıldı. Vakıf- Bank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kredi tutarının yüzde 125 seviyesine yakın şekilde, fazladan talep geldiğini belirterek, "Vakıf- Bank olarak, bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı kaynaklarla milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.