2020’de hedef yüzde 5 büyüme

Türkiye’nin tamamen kendine özgü bir ekonomi politikası yürüttüğünü ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl da süreceğini söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin IMF ile anlaşmadan ekonomide büyük başarılara imza attığını söyledi. Albayrak, "IMF ile anlaşmayı bırakın, tüm saldırılara rağmen her alanda iyileşme oldu" dedi. 2020'de yüzde 5'lik büyümenin yol haritasını anlatan Bakan Albayrak, "2020 ilk iki çeyreğiyle birlikte hem istihdam hem büyüme konusunda süreç çok daha iyiye gidecek. Türkiye tamamen özgün milli politika ile bu işi yürütüyor. Borç alan emir alır, borç stoku 70'lerden 30'lara düşmüş. Hayır biz borç alarak büyümedik, tam tersi borcu erittik. Çok daha etkin, yüzde 5 büyümeyi sağlayacak bir sürecin içine gireceğiz" ifadelerini kullandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, özetle şunları söyledi:



ELEKTRİKTE YERLİLİK YÜZDE 60: Türkiye'de üretilen elektriğin yerlilik oranı yüzde 30'lardan yüzde 60'lara çıktı. Türkiye Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de kendi gemileriyle kendi yerli mühendisleriyle çok etkin saha çalışması içinde. İnşallah 2020'lerde bu anlamda da çok güzel haberler olacak.



IMF'Yİ ADRES GÖSTERENLERE YANIT: Geçen yıl ekonomik anlamda üç büyük saldırıya maruz kaldık. Bu süreçte Türkiye Arjantin'le aynı kefeye konuldu. 'Türkiye IMF ile anlaşmazsa, 50-60 milyar sıcak para girmezse, Arjantin'den beter olacak' denilmesine rağmen anlaşmadık. Türkiye, kendi kanatlarıyla daha güçlü çıktı. Bir yıl geçti, Arjantin anlaştı ama hala çok sıkıntılı noktada. Türkiye bırakın anlaşmayı, bu saldırılara rağmen tüm alanlarda iyileşmeler oldu.



ŞİRKETİ BATIRMAYA ÇALIŞMAK SUÇTUR: Ben halka açık bir şirketin hisse senedini alıyorsam ve siz belirli bir noktada pozisyon alıp o şirketi batırmaya, operasyon çekmeye çalışıyorsanız bu suçtur. Türk lirasına operasyon çekeceksiniz, 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız, biz de izleyeceğiz öyle mi? Devletimiz buna izin vermez, bunu yapmak isteyenlere öyle bir dayak atar ki!



ÖZELLEŞTİRME İSTİHDAMI ARTIRDI: 2002-2019 yıllarında özelleştirilen kurum, tesis ve işletmelerde İş Kanunu'na tabi çalışan işçi sayısı 72 bin 875 kişiyken, geçen yıl sonu itibarıyla personel sayısı 88 bin 339 kişiye çıktı, özelleştirme kapsamında yaklaşık yüzde 20'ye yakın istihdam artışı yaşandı.



"5 MİLYONLUK EVDE OTURAN VERGİSİNİ VERSİN!"



Meclis'teki konuşma sırasında muhalefet partisi milletvekillerinin yeni vergi paketine yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Bakan Berat Albayrak, "Yeni vergi paketinden niye gocunuyorsunuz? 5 milyonun üzerinde bir evde oturuyorsa gelir vergisini versin. 500 bin liranın üzerinde geliri varsa, daha çok versin. Kaç kişi, kaç mükellef? 50 bin kişi. 50 bin kişiye dokunuyoruz" dedi.