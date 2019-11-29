6 ilde lojman satışları başladı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de ekspertiz işlemleri tamamlanan 2 bin kamu konutunun satış işlemine başlandı. Yurt genelinde savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri ve kampüs alanında yer alanlar dışında, 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de ekspertiz işlemleri tamamlanan 2 bin kamu konutunun satış işlemine başlandı. Yurt genelinde savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri ve kampüs alanında yer alanlar dışında, 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Bu lojmanlardan ilk etapta 5 bini için ihaleye çıkılacak.



YÜZDE 10 İNDİRİM



Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Peşin tercihinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Memur istemezse, kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.