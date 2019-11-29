  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Pekcan'dan ' 'nde önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

29.11.2019, 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019,15:57

''nde açıklamalarda bulunan Ruhsar Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

CANLI YAYIN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulunuyor.

İşte Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları:

İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz.

İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik.

İhracatı tabana yaymak için 14 ilde E-ticaret eğitimi verdik.

MEB ile ortak dış ticaret meslek liseleri projeleri yürütüyoruz

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN