Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Türkiye '2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

CANLI YAYIN Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulunuyor. İşte Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları: İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik. İhracatı tabana yaymak için 14 ilde E-ticaret eğitimi verdik. MEB ile ortak dış ticaret meslek liseleri projeleri yürütüyoruz