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Yabancı turist sayısında rekor artış

Yabancı turist sayısında rekor artış

29.11.2019, 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019,11:32

Ekim'de 'ye gelen turist sayısı yüzde 14,3 arttı. Ekim ayında Türkiye'ye 4,3 milyon turist geldi. Türkiye, ocak-ekim döneminde, 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları ile ilgili verile açıklandı. Ekim'de Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 14,3 arttı. Ekim ayında Türkiye'ye 4,3 milyon turist geldi.

41 MİLYONA DAYANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak-ekim döneminde Türkiye'ye 40,72 milyon yabancı ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

ANTALYA'YA 15 MİLYON TURİST GELDİ

Lüks otellerinin yanı sıra doğal güzellikleri, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, bu yıl da milyonlarca turistin tercihi oldu.

Turist yoğunluğu dolayısıyla "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, son yıllarda kırdığı rekorlarla da ön plana çıktı. Yaklaşık 650 bin yatak kapasitesine sahip Antalya, bu yıl şu ana kadar ağırladığı 15 milyon turistle yeni bir rekora imza attı.

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