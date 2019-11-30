Altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 30 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü. İşte 30 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 271,00 TL
SATIŞ: 271,11 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 431,20 TL
SATIŞ: 440,98 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 859,71 TL
SATIŞ: 881,96 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.724,82 TL
SATIŞ: 1.758,52 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.787,00 TL
SATIŞ: 1.814,00 TL
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