Altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 30 Kasım Cumartesi altın fiyatları...