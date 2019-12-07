'Termal ve inanç turizminin kalbiyiz'

İzmir Balçova’daki 5 yıldızlı Kaya İzmir Thermal&Convention’in Genel Müdürü İsa Erdem, “İzmir’in inanç turizminde ve termalde sahip olduğu avantajlardan faydalanması için daha çok tanıtım yapılması gerekiyor” dedi.

İzmir'in Balçova ilçesinde çam ormanlarıyla çevrilmiş olan 5 yıldızlı Kaya İzmir Thermal&Convention, hem termal, hem şehir oteli hem de kongre oteli olarak hizmet veriyor. Balçova'da çıkan termal kaynakların halka sunulmasında çok önemli bir görev üstlenen Kaya İzmir Thermal& Convention, bu yönüyle de kent merkezindeki diğer 5 yıldızlı otellerden ayrılıyor. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Kaya İzmir Thermal&Convention Genel Müdürü İsa Erdem, İzmir'in inanç turizminin kalbi olduğunu çünkü Meryem Ana başta olmak üzere birçok önemli kilisenin kentte yer aldığını vurguladı. Erdem, kentin bu avantajından faydalanmak için daha çok tanıtım yapılması gerektiğini söyledi. Termal su rezervleriyle de İzmir'in termal turizmde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Erdem, her iki fırsatın da iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir'e direkt uçuşların artmasıyla dünyanın birçok kentinden turist gelebileceğini belirten Erdem, "İzmir'in en büyük problemi hava yolu ulaşımı. Havayolu şirketlerinin İzmir'e direkt uçuşlarının çok sık olmaması, yerli ve yabancı turizmde olumsuzluk yaratıyor" dedi.

■ Otelinizle ilgili bilgi verir misiniz? Öncelikleriniz nelerdir?

Kaya Holding'in İzmir'deki ilk yatırımı olan Kaya İzmir Thermal & Convention, 2010 yılında açıldı. Sırtını ormana vermiş doğayla iç içe otelimizde 40 bin metrekarelik bir alanda, doğa ve deniz manzaralı 309 delux, 12 süit, 9 engelli odasıyla 5 yıldızlı dinlenme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en modern kaplıca ve termal kür merkezi olan Kaya İzmir'deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde konuklarımıza kendilerini iyi hissetmenin mutluluğunu yaşatıyoruz. Deniz ve doğa manzaralı lüks odaları, yeşillikler içindeki kongre, toplantı, düğün ve davet mekanlarımızla Kaya konukseverliğini bir arada sunmak için çalışıyoruz.

■ Otelinizin İzmir'deki diğer 5 yıldızlı otellerden farkı nedir?

3600 metrekarelik alanı ile İzmir'in en büyük kongre merkezine sahibiz. Termal su havuzlarımız ve fizik tedavi bölümümüzle diğer 5 yıldızlı otellerden farklı olduğumuzun altını çizebiliriz. Ayrıca İzmir'de 5 yıldızlı tek yerli zincir Kaya İzmir Thermal&Convention'dır.

TURİST SAYISI YETERSİZ

■ İzmir'deki 5 yıldızlı otel sayısını yeterli buluyor musunuz?

Diğer illerle kıyaslayacak olursak İzmir'deki 5 yıldızlı otel sayısının az olduğunu inkar edemeyiz. İzmir"in ülkemizi ziyaret eden turist sayısından yeterince istifade edemediğini düşünmekteyim. İzmir'e 2019 yılının dokuzuncu ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 23 arttı. Ancak yine de bu rakamlar oldukça yetersizdir. İzmir'e en çok turist gönderen on ülke; Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Belarus'tur. 5 yıldızlı otel yatırımlarının artması turizmin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır.

HAK ETTİĞİ PAYI ALAMIYOR

■ Otelcilik ve turizm sektörünün başlıca sorunları nelerdir?

Öncelikle İzmir gerçekten turizmden hak ettiği payı alamıyor. Ege Bölgesi ve İzmir son derece elverişli olmasına rağmen turizmde istenilen yerde değildir. İzmir'in en büyük problemi ulaşımdır. Şehrimizin yeterince tanıtımının yapılmaması da olumsuzluk yaratıyor. İzmir'de turizm gelişirse iç ve dış ticaret de canlanır. İnşaat, mobilya, hediyelik eşya gibi sektörlerin gelişmesine birebir etki eder.



HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

■ Peki daha çok turist çekmek için ne yapmalı?

İzmir ve Ege Bölgesi Hıristiyanlık alemi için oldukça önemlidir ve bölgemiz inanç turizminin kalbidir. Bu anlamda inanılmaz değerlere sahibiz. İnanç turizminde mutlaka atağa geçmeliyiz. Meryem Ana Evi'ne daha çok sayıda ziyaretçi çekmeliyiz. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Ayrıca İzmir, termal su rezervleriyle de önemli bir konuma sahip. Bu nedenle gerek termal turizm gerekse inanç turizmi açısından İzmir, bu fırsatı iyi değerlendirmeli. 5.778 6.392



İYİCE ARAŞTIRIP KARARINIZI VERİN

Vatandaşlar otel seçiminde nelere dikkat etsinler? Günümüzde tatilciler gidecekleri oteli ya eş dost tavsiyesi ile ya da internetten araştırarak seçiyorlar. Tatilcilere gidecekleri otelin bir zincir oteli olmasına, aktivitelerine, yakında gidip gezebilecekleri yerlerin olmasına dikkat etmelerini öneririm.



GÖNÜLLERİNDE VARSA YAPSINLAR

Otelciliğe gönül veren gençlere tavsiyeniz nedir? Gençler kesinlikle sevdikleri ve mutlu olacakları bir mesleği icra etsinler. Sevilerek yapılan her iş başarıyı, başarı ise maddi tatmini beraberinde getirecektir. Otelci olmak isteyen arkadaşlarımızın kalplerinde sıcaklık olmalı, sevgi olmalı. Tatlı dil güler yüzle dostluklar oluşturmalı, ayrıca azim ve sabır şart.



YABANCI TURİST BİZİ SEÇİYOR

Termal oteller vatandaşlar tarafından niye tercih ediliyor? Otelimiz, termal suyuyla birçok rahatsızlığa şifa olmaktadır. Kaya İzmir Thermal olarak açık ve kapalı iki adet termal havuza sahibiz. Ayrıca bay- bayan termal jakuzilerle termal su hizmeti veriyoruz. Yerli turistin yanı sıra Norveç, İrlanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya gibi dünyanın birçok ülkesinden turistler otelimizi ve bölgemizi tercih ediyor.

TOLGA TEKİN