Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Aralık Salı döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. Dolar düştü mü? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 10 Aralık Salı döviz kuru...