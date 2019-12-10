Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Aralık Salı döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. Dolar düştü mü? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 10 Aralık Salı döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4330 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 10 Aralık Salı döviz kuru...
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