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’na 8.845 kişi alınacak

Sağlık Bakanlığı’na 8.845 kişi alınacak
Giriş Tarihi: 14.12.2019

8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak. puanıyla atanacak personel için ilan, 'de yayımlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek pozisyonların bulunduğu KPSS-2019/7 , 'nin üzerinden yayınlanacak.

SAĞLIK Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak. KPSS puanıyla atanacak personel için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek pozisyonların bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Atama yapılacaklardan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık tarihleri arasında yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihleri nelerdir?

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