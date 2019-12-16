Altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediliyor. İşte 16 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü. Peki bugün altın ne kadar? İşte 16 Aralık Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 276,38 TL
SATIŞ: 276,42 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,36 TL
SATIŞ: 450,26 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 877,96 TL
SATIŞ: 900,52 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.761,43 TL
SATIŞ: 1.795,52 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.830,00 TL
SATIŞ: 1.847,00 TL
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