Altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediliyor. İşte 16 Aralık Pazartesi altın fiyatları...