Lucien Arkas gelirde zirvede

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı. Listede bu sene İzmir vergi rekortmeni Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas oldu.

İzmir'in vergi rekortmenleri açıklandı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas bu yıl listenin ilk sırasında yer alarak İzmir vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisi rekortmenliğinde ise Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş. zirveyi kaptı. 2018 yılı tahakkuklarına göre kurumlar ve gelir vergisinde ilk 100'e giren mükellefler, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kurumlar vergisinde geçen yıl tahakkuk eden rakamlara göre, ilk sıradaki Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün A.Ş'yi, Petkim Petrokimya Holding ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. izledi.



KURUM SAKLI TUTTU

Kurumlar vergisi şampiyonu Philsa Philip Morris Sabancı, 146 milyon 947 bin liralık tahakkukta bulundu. Petkim Petrokimya'nın 125 milyon 309 bin lira ile ikinci sırada geldiği listede, MSC Gemi Acenteliği A.Ş 109 milyon 379 bin lira vergi tahakkukuyla üçüncü oldu. Gelir vergisi tahakkukunda ise 12 milyon 768 bin lira ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas birinci olurken ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki isimler kurum tarafından açıklanmadı. Beşinci sırada ise 4 milyon 385 bin liralık vergi ödemesi ile Bernard Arkas yer aldı.