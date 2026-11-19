Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'den kritik hava durumu raporu yayımlandı. Sağanak yağışla birlikte kapıya dayanan şiddetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri, Bitlis'in batısı, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden, kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, , Osmaniye ve Hatay çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın iç kesimlerinde kuvvetlikm/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis'in batısı ile Van'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı