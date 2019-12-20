Kıdem tazminatı hangi şartlarda verilir? Kadınlara kıdem tazminatı ayrıcalıkları nelerdir?

Çalışan kadınların kıdem tazminatı konusunda önemli hakları bulunuyor. SGK çalışan kadınların tazminat konusuna önem veriyor. Peki kadınlar evlilik ve doğum nedeniyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilir mi? Hangi şartlarda kıdem tazminatı alınır? İşte merak edilenler...

Yasalar kadın çalışanlara ne gibi haklar sağlıyor? Kıdem tazminatı konusunda kadınlara ayrıcalık var mı? Yasalara göre; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor.