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hangi şartlarda verilir? Kadınlara kıdem tazminatı ayrıcalıkları nelerdir?

Kıdem tazminatı hangi şartlarda verilir? Kadınlara kıdem tazminatı ayrıcalıkları nelerdir?

20.12.2019, 10:28

Çalışan kadınların konusunda önemli hakları bulunuyor. çalışan kadınların konusuna önem veriyor. Peki kadınlar evlilik ve doğum nedeniyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilir mi? Hangi şartlarda kıdem tazminatı alınır? İşte merak edilenler...

Yasalar kadın çalışanlara ne gibi haklar sağlıyor? konusunda kadınlara ayrıcalık var mı? Yasalara göre; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor.

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