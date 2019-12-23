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Yerli otomobilden ilk fotoğraf

Yerli otomobilden ilk fotoğraf

23.12.2019, 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,15:48

Yerli otomobille ilgili ilk fotoğraf geldi. 'nin (), "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez kare paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı. Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."

Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA CUMA GÜNÜ TANITILACAK
Yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

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