Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha göründü

Son dakika haberine göre Türkiye'nin yerli otomobili için ilk kez video paylalaşıldı. Bu sefer elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryaları gösterildi. Ayrıca TOGG Twitter'dan yerli otomobilin içini gösteren fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya paylaşımında, "Sizi dinledik 14.53'te geldik. Saat 19.23'te yine buluşalım." mesajı verildi. İşte paylaşılan o video...

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı.

4 tekerden çekişli olacak olan yerli otomobilin arka tarafına ilişkin de silüet oluşmaya başladı. Arka tampon ve stop lambalarına ilişkin de fikir oluştu.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK KEZ İÇİ GÖSTERİLDİ

Yerli otomobile ilişkin detaylar açıklanırken sürpriz gelişme yaşandı. Yerli otomobilin iç görseli de yayınlandı. İstanbul'un Fethi'ne yapılan vurgu ile saat 14:53'te otomobilin iç görseli yayınlandı. Bir dahaki fotoğraf ise saat 19:23'te yayınlanacak.

Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi

Arabanın içinde deri ve ahşap karışımı direksiyon, iç ambyans aydınlatması, alüminyum detaylı difüzröler, 4 cam otomatiği, ve kapı döşemelerinde Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.







ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI

Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve C segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ"NİN ÖRTÜSÜ KALDIRILIYOR



Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor.



Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.



Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.