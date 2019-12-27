Yerli otomobil tanıtılıyor! Özellikleri neler?

Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'den gerçekleştirilen canlı yayında tanıtılacak. Başkan Erdoğan'ın yerli otomobili test etmesi bekleniyor. Yerli otomobil tanıtımından ilk görüntüleri, otomobile dair ortaya çıkan ilk detayları haberimizden takip edebilirsiniz.



Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen törenle tanıtılıyor.



Erdoğan'ın yerli otomobilin test sürüşünü yapması bekleniyor.

CANLI YAYIN

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Devrim otomobilinin direksiyonuna geçti

TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.





Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.



Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.



TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ VAR

Bu arada toplantıya katılanları bir sürpriz bekliyor. Yüzde 100 elektrikli C-SUV'un yanı sıra daha sonra üretilmesi planlanan C-Sedan'ın prototipinin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor.



Ancak Sedan modeli yürüyen bir prototip olmayacak. Prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak Sedan model hakkında ipuçları verecek.





Bu arada 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar.



TOGG'un önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022'de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla Euro NCAP'ten 5 yıldız alması.

2030'A KADAR 5 MODEL ÜRETİLECEK

YÜZDE 100 elektrikli Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor. Yollara çıkacak ilk model C-SUV olacak. C-Sedan model SUV'u takip edecek. 2030'a kadar model yelpazesi 5'e ulaşacak.



YURT DIŞINA İHRACAT PLANLANIYOR

TOGG, yerli otomobili sadece iç pazarda satışa sunmayacak. Şirket, yerli otomobil modellerini uluslararası pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI TÜRKİYE'NİN

FIKRI mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve TOBB güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu.

LOGODA ŞİRKETİN MOTTOSU VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda TOGG'un şirket logosu da görüldü. Turkuaz rengin ağırlıklı olduğu logo, TOGG'un sadece otomobil üreten değil, mobilite çözümleri de geliştiren bir şirket olduğu mesajını veriyor.