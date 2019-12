Kadıköy Belediyesi'nden toplu taşıma araçlarıyla ‘Kanal İstanbul’ karşıtı çalışma

CHP’nin Kanal İstanbul’a karşı tutumu, parti içerisindeki telaşı da gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik vaadi resmen hırs belediyeciliğine dönüştü. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin araçlarıyla Kanal İstanbul'a karşı dilekçe vermek için insanların taşındığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra metro ve metrobüslerdeki panolarda Kanal İstanbul karşıtı reklamlar dönmeye başladı.

Daha önce birinci köprü ve ikinci köprüye de karşı çıkan CHP, AK Parti döneminde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi dev projelerin karşısında durdu. Karalama kampanyası yaparak yalan ve iftiralarına her gün bir yenisini ekledi. Son olarak ise hedeflerine Türkiye'nin istiklal ve istikbal projesi sayılan Kanal İstanbul'u aldılar.



HER GÜN AYRI BİR YALAN

Kanal İstanbul'un yapımını engellemek için her gün yeni bir yalanı kamuoyuyla paylaşan CHP'nin tüm iddiaları hükümet kanadı ve uzman kişilerce bilimsel olarak yalanlanıyor. Fakat CHP'deki telaş o kadar ayyuka çıkmış durumda ki belediye imkanları da kara propaganda için kullanıldı.

Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü

HALKA HİZMET YERİNE KARA PROPAGANDA

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul projesine karşı kara propaganda, metrobüs ve metrolardaki ekranlara kadar girdi. Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da belediye imkanlarını millete hizmet için değil kendi hırsları için kullandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin araçlarıyla Kanal İstanbul'a karşı dilekçe vermek için insanların taşındığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra metro ve metrobüslerdeki panolarda Kanal İstanbul karşıtı reklamlar dönmeye başladı.



"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI SİYASİ HIRS BELEDİYECİLİĞİNE DÖNÜŞMÜŞ!"

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakın sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal görüntüleri paylaştı. Ahıakın, "CHP'nin yalandan vaad ettiği Sosyal Belediyecilik anlayışı Siyasi hırs Belediyeciliğine dönüşmüş! Toplu taşıma araçlarında CHP zihniyetini halka zorla dayatan CHP'li Ekrem İmamoğlu, ve Belediye otobüsleriyle siyaset yapan @serdildara Belediye imkanlarını kötüye kullanıyorlar!" ifadelerini kullandı.

