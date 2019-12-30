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İzmir’deki merkezden yerli ilaç için önemli adım

İzmir’deki merkezden yerli ilaç için önemli adım
Giriş Tarihi: 30.12.2019

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), yerli ilaç konusunda Türk firmalarının geliştirdiği molekülleri klinik öncesi testlerden geçirmek için gerekli GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk ilaç analiz laboratuvarı oldu. Merkezin müdür yardımcısı Dr. Soner Gündemir, ilaç geliştirme, analiz ve kalite kontrolleri alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. GLP sertifikalı laboratuvarların yerli ve milli ilaç konusunda çalışan Türk firmalarına büyük katkı sağladığını belirten Gündemir, "Türk firmalarına destek olmayı planlıyoruz" dedi.

'İNSANA VERİLEBİLİR'
Bakanlıkların şimdiden merkezlerine milli ve yerli ilaç üzerinde çalışan Türk firmaları yönlendirdiğini aktaran Gündemir, analizlerden başarıyla geçen molekülleri testlerin ardından 'insana verilebilir, güvenlidir' diyerek belgelendiriyoruz. Bu süreç moleküller arasında değişiklik gösterse de 6-18 ay süren bir süreç" ifadelerini kullandı.

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