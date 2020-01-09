Altın fiyatları ne kadar? 9 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın düştü mü? Altın bugün ne kadar? sorusu araştırılıyor. Altın piyasasında, en düşük 301 bin 900 lira, en yüksek 306 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 302 bin liradan tamamladı. İşte 9 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 9 Ocak Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 296,02 TL

SATIŞ: 296,09 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 483,60 TL

SATIŞ: 494,46 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 964,19 TL

SATIŞ: 988,92 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.934,42 TL

SATIŞ: 1.971,80 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.001,00 TL

SATIŞ: 2.031,00 TL