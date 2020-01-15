Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 15 Ocak Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5390 lira olmuştu. Yatırım aracı olarak dövizi seçenler dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeleri araştırıyor. İşte 15 Ocak Çarşamba dolar ve euro fiyatı...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dün yüzde 0,3 artışla 5,8812'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, dolar/TL'de 5,85-5,90 bandının izlendiğini ifade etti. İşte 15 Ocak Çarşamba dolar ve euro fiyatı...
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