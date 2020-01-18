Emekli ve yaşlıya evde destek! Kimler nasıl yararlanır?

Milyonlarca emekli ve yaşlıyı çok yakından ilgilendiriyor Ailesiyle veya evinde yalnız yaşayan emekli ve yaşlılar bir süre sonra ihtiyaçlarını tek başına gideremez hale geliyor. İhtiyaç sahibine yardım eli uzatan belediyelerin, saç kesiminden diş bakımına, ev temizliğinden yemek pişirmeye kadar evde verilen hizmetlerinden nasıl yararlanabilirsiniz? İşte bütün detaylar...

Türkiye'de 82 milyon olan toplam nüfusun yüzde 8.8'ini yani 7.2 milyonunu, 65 ve daha büyük yaştaki bireyler oluşturuyor. Yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü grubun genel nüfusa oranının 2023'te yüzde 10.2'ye, 2050'de ise yüzde 21'e ulaşması öngörülüyor. Devlet, bu yaşlı nüfusun içinde; bakıma muhtaç olan, kimsesi bulunmayan ve ailelerinin yanında kalma imkanı olmayanlara huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet sunuyor.

BELEDİYELER SEFERBER

Ailesinin yanında veya evinde yalnız kalan ve bakıma muhtaç olan yaşlılar da var. Saç kesimi, tırnak kesimi, diş temizliği gibi özbakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik devletin desteğinin yanı sıra belediyeler de 'evde sağlık hizmeti' veriyor. Hemen hemen her il ve ilçe belediyeleri bünyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışma, binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman oluyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular için belediyeleri aramak yeterli. Belediyelerin neredeyse tamamında bu yönde hizmetler var. İnternet üzerinde bazı belediyelerin başvuru formu ise 'evde bakım hizmeti' başlığı ile aranabilir. Başvuru hasta, hasta yakını veya hasta bildiriminde bulunmak isteyen herkes tarafından yapılabiliyor.

2 GÜN İÇİNDE ZİYARET

İlgili personel hastanın telefon ve adres bilgisi ile faydalanmak istediği hizmeti programa kaydediyor. Belediye ekipleri, bilgisi alınan hasta vatandaşın iki gün içerisinde evine incelemeye gidiyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilere, artık düzenli olarak sağlık, bakım ve evinin temizliği hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Belediye sınırlarında ikamet eden.

Desteğe muhtaç olan hasta.

Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olan.

Yaşlı, kimsesiz ve engelli.

Ev ortamında muayene ve fizyoterapi ihtiyacı bulunan.

Yalnız yaşayan ve başkasına bağımlı, kişisel bakımını yapamayan hasta.

Fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktiviteleri yetersiz olan.

Kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamayan.

Hangi hizmetler veriliyor?

Sosyal çalışma

Doktor muayenesi

Hemşirelik hizmetleri: İlaç, sağlığı takip.

Fizyoterapi

Psikolojik danışmanlık

Hasta nakli: Evden hastaneye, hastaneden eve.

Kişisel temizlik hizmeti

Ev temizliği hizmeti

Ev refakati

Hastane refakati

Özel ambulans

Ücretsiz bakım

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece '444 3 833' numaralı telefonu aramak yeterli.