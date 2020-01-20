THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama

Türk Hava Yolları'nın Miles&Smiles programı kapsamındaki Garanti BBVA ile yollarını ayırdığı haberlerine yalanlama geldi. THY'den yapılan açıklamada, "Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."



