Elazığ ve Malatya için 3 ay boyunca mücbir sebep hali ilan edildi

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ile Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulanması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiği bildirildi.





Bu illerde bulunan vergi mükellefleri, 24.01.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek.

Mücbir sebep süresince; Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecek. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkün olacak.