İZKA İnşaat’tan 400 milyonluk yatırım

Bayraklı’da yükselen İzka Port İzmir projesinde satış rekoru kırılırken, İZKA Port-2 için de start verildi. İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, “Yatırımcılarımıza kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye'nin farklı birçok şehrinde projeler geliştiren İZKA İnşaat, yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Bayraklı Adliye Sarayı'nın önünde denize sıfır konumda bulunan İzka Port İzmir projesinde kısa sürede yüzde 60'nın üzerinde rekor satış elde edilirken, projenin hemen yanındaki yine denize sıfır konumunda İZKA Port-2 için start verildi. İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Projelerimizde yatırımcılarımıza yüzde 100'ü aşan prim getirisi sağladık. İzka Port-2 için yatırım miktarımız 400 milyon civarında" dedi. İzmir'e değer katan çok özel bir proje olan İzka Port Bayraklı'daki daireler; Trabzon, Bursa ve Ankara ile İstanbul başta olmak üzere yurt dışından büyük talep görürken, Azat Yeşil İzka Port-2 için de lansman haftasında yüzde 25 ile 40 oranında rekor bir satış hedeflediklerini belirtti.

HER ODA DENİZE AÇILIYOR

İzka Port 1'de yaşam alanlarının her odası denize açılıyor ve geniş metrekarelere sahip olan projenin denize sıfır konumdaki özel mimarisi sayesinde, şehrin gürültüsü engellenerek, denizin ve kuşların sesiyle dolu huzurlu bir hayat sunuyor. Azat Yeşil, "İzka Port-2'de de aynı konfor, aynı lüks ve kalitedeki daireler "İzka Port-2 de aynı şekilde geniş metrekareli balkonlar ve kış bahçeleri ile İzmir körfez manzarasına karşı ailece oturmanın keyfini yaşatacak" diyen Azat Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Port-2 projemiz, Bayraklı Adliye Sarayı'nın önünde denize sıfır konumda. Alsancak-Konak-Bornova ulaşım akslarının tam ortasında, 10 dakika mesafede yer alıyor. Çeşme ve Foça gibi yazlık beldelere ulaşım ise sadece 30 dakika mesafede."



TEMEL İÇİN 65 METRE DERİNLİĞE İNİLDİ

TÜM projelerinde mevcut deprem yönetmeliğinin de üstünde bir teknoloji kullandıklarını dile getiren Azat Yeşil, "İzka Port 1'de olduğu gibi Port-2 projemizde de temel için 80x 2.80 santimetre boyunda ve 65 metre derinliğinde toplamda 61 adet kazık kullanıldı. Ayrıca zemin iyileştirme çalışmasında 625 adet çimento enjeksiyonu (Jet Grond) yapıldı. Projenin tamamında yüksek dayanımlı beton kullanıldı. Yangına, aşınmaya, donma, çözülmeye dirençli bir beton bu" dedi.

Fatih ŞENDİL