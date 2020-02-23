Gurbetçiye 10 yılda emeklilik

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dövizle girerek erken emekli olabilecek.

TBMM'ye sevk edilen yeni torba yasa teklifi birçok yeniliği beraberinde getirirken gurbetçi vatandaşlara da büyük bir avantaj sağlayacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istedikleri taktirde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dövizle girerek hem devlet katkısı alacak hem de erken emekli olabilecek. Yatırılacak katılım payı miktarını gurbetçinin kendisi belirleyecek.

DEVLET KATKISI DA DÖVİZLE

Mevcut sistemde gurbetçiler BES'e girmek istediklerinde yatırımlarını Türk Lirası üzerinden yapabiliyor. Ancak yeni sistem ile dolar ya da Euro gibi döviz üzerinden de sisteme girerek, yine döviz üzerinden katkı yapı alabilecekler. Türkiye'de sisteme giren vatandaşların katkı paylarına devlet yüzde 25 oranında destek sağlıyor. Yani her ay 100 lira yatıran bir BES katılımcısının hesabına 25 lira da devlet yatırıyor.

İKİNCİ EMEKLİLİK İMKANI

Gurbetçilere yönelik BES'te ise bu oranın yüzde 25'ten daha düşük olması bekleniyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için dövizle tasarruf yapmanın dışında bu sayede ikinci bir emeklilik de gelmiş olacak. üstelik 10 yıllık bir süre bunun için yeterli olabilecek. Daha önce gurbetçi vatandaşların emeklilikleriyle ilgili değişiklik yapılmıştı. Gurbetçiler brüt asgari ücretin yüzde 45'ini borçlanmalarında öderken bundan sonraki günleri Bağ-Kur kapsamına alınmıştı. Bu da emeklilik süresini zorlaştırmıştı. . Şimdi BES ile de emeklilik imkanına kavuşacaklar. Şu anda BES sisteminden topla para almak veya emekli olmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Böylece gurbetçiler SGK'dan daha erken emeklilik imkanına kavuşacaklar.

EV KADINLARI İÇİN FIRSAT

Yurtdışında çalışma imkanı bulamayan ev kadını vatandaşlarımız kaldıkları süreleri borçlanıp emekliliklerinde saydırıyorlar. Ancak Türkiye'de çalışmaları yoksa SGK'dan emeklilikleri de zor oluyor. Ancak BES ile onlar içinde önemli bir emeklilik imkanı gelmiş olacak. Yeni sisteme yaklaşık 2 milyon gurbetçinin girmesi bekleniyor.

FARUK ERDEM