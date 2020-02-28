Nahçıvan’a uçusumuzu geçici süreyle durdurduk

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında korona virüs nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aycı, "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor." dedi. Aycı, "Seul'den bazı uçak seferlerini azalttık. Riskin bertaraf edildiğini gördüğümüz zamana kadar bazı yerleri böyle geçici olarak durduruyoruz. Bilet değişimi konusunda da kolaylıklar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.