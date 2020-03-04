Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mart Çarşamba döviz kuru....

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüsün döviz kuruna etkisi nasıl oldu? Dolar yükseldi mi? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1640 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8550 lira olmuştu. İşte 4 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatındaki gelişmeler ve koronavirüsün döviz kuru üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor. İşte 4 Mart Çarşamba döviz kuru...