Altın fiyatları ne kadar? 24 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları....

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? İşte 24 Mart Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 525,00 lira, Cumhuriyet altını 2.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,64 yükselişle 323,00 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? İşte 24 Mart Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 328,66 TL

SATIŞ: 329,11 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL