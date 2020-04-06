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Haberler Ekonomi Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

06.04.2020, 20:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,20:20

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. ’lılar , Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de ’da Bayram İkramiyesi alacak.

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de belli oldu.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.
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