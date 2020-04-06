Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi alacak.

Ramazan Bayramı'nda 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce emeklilere verilecek promosyonun 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de belli oldu.



Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi Alacak.



Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;



17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,



20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,



23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,



25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,



4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.