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Haberler Ekonomi Tarım Kredi işlemleri KORBİS ile daha hızlı

işlemleri ile daha hızlı

Tarım Kredi işlemleri KORBİS ile daha hızlı
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, salgın nedeniyle dijital platformlara ayak uydurarak, çiftçilerin hızlı ve kolay erişimle birçok işlemini yapabileceği Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi'ni (KORBİS) hizmete aldı.

TEKNOLOJİK İMKAN
KORBİS ile çiftçilerin, Tarım Kredi ile ilgili bilgilerine hızlı ve kolay erişebilmesine, kooperatif ile ilgili işlerin mobil ortamda yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Ortaklara gelişen teknolojiyi kurumsal manada yansıtan KORBİS, bu kesimin kooperatiflerde kayıtlı bilgilerini anlık görebilmelerine imkan tanıyor. Bu sayede Tarım Kredi ortakları, borç ve birikimlerini online görebilecek, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilecek.
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