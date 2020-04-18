  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız

Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız

18.04.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,19:21

Twitter hesabından # etiketiyle video paylaşan , "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan desteklerle ilgili açıklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA