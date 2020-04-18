Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız

Twitter hesabından #BirlikteBaşaracağız etiketiyle video paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/yi4IOU1b8x — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020

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