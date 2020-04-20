Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Kovid 19 pandemisi döviz piyasalarını nasıl etkiledi? İşte 20 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5460 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini merak takip ediyor. Peki doolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 20 Nisan Pazartesi döviz kuru...