Tire Süt Kooperatifi et üretiminde de iddialı

Süt ve süt ürünleriyle Türkiye’nin en güvenilir markalarından biri olan Tire Süt Kooperatifi, günlük 30 ton işleme kapasiteli modern et tesisi ile birlikte üretimini 10 katına çıkardı. Başkan Mahmut Eskiyörük “Zor günleri üreterek aşacağız, başka çaresi yok” diyor.

Tire Süt Kooperatifi, korona virüs günlerinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak bir karara imza atarak bünyesindeki üretim tesislerinin kapasitesini arttırdı. Süt ve süt ürünleriyle Türkiye'nin en güvenilir markalarından biri haline gelen kooperatif, bölgenin en modern et işleme tesisini kurup kapasitesini 10 katına çıkardı. Üreticinin sadece sütünü değil, kesimlik hayvanını da değerlendirmek amacıyla Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde, günlük 30 ton kapasiteli yeni bir et işleme tesisi kurduklarını ifade eden kooperatif başkanı Mahmut Eskiyörük, "Üretici, emeğinin karşılığını alıp, para kazanmak istiyor. Tüketici ise uygun fiyata güvenilir ürün almak istiyor. Biz de kooperatif olarak üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturma misyonuyla her geçen gün üretim kapasitemizi arttırıyoruz" dedi. Eskiyörük, "Bunun için yaklaşık 8 milyon lira yatırım yaptık. Bölgemizin en modern tesisinde tüketiciye güvenilir et ve et ürünleri sunuyoruz" diye konuştu.

BAKANLIKTAN 'GÜVEN' ÖDÜLÜ

Tire Süt Kooperatifi ortaklarından alınan her havyanın sağlık testinden geçtiğinin altını çizen Başkan Eskiyörük, şöyle devam etti. "Ortaklarımızın kendi yetiştirdiği yerli erkek hayvanlarını veteriner hekim kontrolünde alıp İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahanesinde kestiriyoruz. Soğuk havalı araçlarla taşıyıp tesisimizde işliyoruz. Sadece ortaklarımıza ait sağlıklı hayvanların etini işliyoruz. Alıp satmıyoruz, üretip satıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Güvenilir Gıda Üretimi Ödülü" aldık."





Ramazan bereketiyle geliyor

Beş yılı aşkın süredir Tire şiş köfte, sucuk ve döner üretimini sürdürdüklerini belirten Başkan Mahmut Eskiyörük, "Kaşar peyniri üretimine başladık. Organik ve normal standartlardaki meşhur süt, ayran, tereyağı ve yoğurdumuz aranan lez-zetlerden. Önümüzdeki gün-lerde ise halkımızın karşısına 'Tire Şiş Sucuk' ile çıkacağız. Bereketiyle gelen Ramazan ayında da tüketicilerimizin hizmetinde olacağız" dedi.



"Kooperatifçiliğin yüz akıyız"

'Okul Sütü' ve 'Süt Kuzusu' projeleriyle 10 yıldır İzmir'in çocuklarına hiç sorunsuz süt dağıtımını sürdürdüklerini dile getiren Mahmut Eskiyörük, "Sütte yarattığımız kaliteyi et ürünlerine de taşıdık. Türkiye'nin, kooperatifleşmede "yüz akı" haline geldik. Biz, çıtayı her geçen gün yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de kooperatif ürünlerini tercih ederek üreticiye destek olmalı" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL