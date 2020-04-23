İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama...

İşsizlik maaşı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusunda bulunanlar başvuru sonuçlarını merak ediyor. www.iskur.gov.tr üzerinden işsizlik ödemesi sorgulaması yapılabiliyor. Peki işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un işsizlik ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklama sonrası İŞKUR'as başvuruda bulunanlar başvuru sonuçlarını araştırıyor. İşsizlik maaşları yattı mı? İŞKUR İşsizlik maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

İşsizlik ödeneğine başvurmayanlar için ise "15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, 'https://esube.iskur.gov.tr/' internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." deniliyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre işsizlik ödeneği alma şartları şunlardır:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak